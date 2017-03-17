США призвали Россию «немедленно прекратить» оккупацию Крыма

В американском Госдепе заявили, что осуждают аннексию Крыма и сохранят соответствующие санкции против России.
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- Турция отказалась принимать паромы из Крыма 10 марта 2017 г.
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Об этом заявил спикер ведомства Марк Торнер к третьей годовщине «референдума» в Крыму.
«США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению.
Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине»,
- сказал он.
Дипломат отметил, что полуостров является частью Украины, «референдум» 16 марта 2014 года является незаконным, а волеизъявление жителей Крыма было несвободным.
Ранее Москва ответила на заявления США по Крыму. Тогда отмечалось, что отношения между США и РФ находятся в тупике.
Также напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает возвращения Крыма Украине.Еще по этой теме