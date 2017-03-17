США призвали Россию «немедленно прекратить» оккупацию Крыма

 

Фото: AP/ScanPix

В американском Госдепе заявили, что осуждают аннексию Крыма и сохранят соответствующие санкции против России.

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Об этом заявил спикер ведомства Марк Торнер к третьей годовщине «референдума» в Крыму.

«США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению.

Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине»,

- сказал он.

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Дипломат отметил, что полуостров является частью Украины, «референдум» 16 марта 2014 года является незаконным, а волеизъявление жителей Крыма было несвободным.

Ранее Москва ответила на заявления США по Крыму. Тогда отмечалось, что отношения между США и РФ находятся в тупике.

Также напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает возвращения Крыма Украине.

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