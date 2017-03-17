Грозившего убить Обаму американца посадили в тюрьму

Суд в штате Массачусетс приговорил к шести месяцам заключения жителя города Мэнсфилд Эндрю О'Кифа, который разместил на сайте ФБР угрозу убить президента США Барака Обаму. На момент вынесения решения 31-летний О'Киф уже около полугода находился в заключении, поэтому был освобожден в зале суда.

Инцидент, из-за которого О'Киф попал в заключение, произошел в мае 2015 года. О'Киф связался с ФБР через «горячую линию» в интернете, по которой бюро принимало от анонимов информацию о готовящихся преступлениях.

«Я планирую убить президента Барака Обаму. У меня есть очень продуманный план. Пусть меня навестят секретные службы. Мне не повредила бы компания»,

– написал О'Киф, подписав свое сообщение номером социального страхования, что и позволило ФБР вскоре его найти.

Реклама

Через два дня к дому, где жил О'Киф, пришли сотрудники ФБР. Открывать О'Киф отказался. Агентам пришлось около часа уговаривать его выйти, что О'Киф в итоге и сделал. При обыске у него дома нашли более ста единиц холодного оружия, включая мечи, топоры и копья.

В декабре прошлого года О'Киф признал вину и начал отбывать заключение в ожидании приговора.