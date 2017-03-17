У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт

В аэропорту Сиднея совершил экстренную посадку пассажирский самолет Saab 340B, у которого во время полета отвалился правый винт. Самолет выполнял региональный рейс авиакомпании Regional Express из города Олбери.

На борту находились 19 человек, в том числе трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По предварительным данным, винт отвалился на высоте около 1800 метров на расстоянии около 20 километров от аэропорта; найти его пока не удалось.

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📰 REX flight forced into emergency landing after losing propeller https://t.co/IGaN7C8WXi pic.twitter.com/WW0FuklIdh— ABC Emergency (@ABCemergency) March 17, 2017

Информации о возможных причинах происшествия пока нет. Представитель Управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии заявил журналистам, что за 20 лет работы в отрасли никогда не сталкивался с потерей винта самолетом.

Saab 340 — двухмоторный турбовинтовой самолет, он вмещает около 35 человек и используется в основном для региональных авиаперевозок. Австралийская авиакомпания Regional Express эксплуатирует более 50 самолетов Saab 340 разных модификаций.