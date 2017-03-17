Полицейские проверили у узбека паспорт и исписали его матом, потому что не дал денег

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Полицейский патруль в Петербурге остановил для проверки гражданина Узбекистана и забрал паспорт для проверки. Когда гражданин заглянул в документы, которые ему вернули, он обнаружил там такие слова, которые мы даже не можем опубликовать, написанные шариковой ручкой детским почерком на пустых страницах. Полицейских уже ищут.