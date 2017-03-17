Полицейские проверили у узбека паспорт и исписали его матом, потому что не дал денег

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Полицейский патруль в Петербурге остановил для проверки гражданина Узбекистана и забрал паспорт для проверки. Когда гражданин заглянул в документы, которые ему вернули, он обнаружил там такие слова, которые мы даже не можем опубликовать, написанные шариковой ручкой детским почерком на пустых страницах. Полицейских уже ищут.

Об удивительной мести за вполне обоснованную скупость со стороны полицейских сообщил в фейсбуке депутат муниципального образования «Посёлок Шушары» в Санкт-Петербурге Артемий Галицын.

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Как пишет «Фонтанка», депутат, узнав о случившемся, уговорил потерпевшего подать заявление в полицию. Галицын в следующем посте сообщил подробности. Руководство полиции отреагировало на безобразный случай очень верно. Нас принял начальник отделения, лично выслушав пострадавшего. Всё подробно записали. В том, что виновников найдут, нет никаких сомнений. Сейчас даже понимаем, кто это мог быть. По словам депутата, сложившуюся практику, когда на нарушения со стороны «людей в форме» не жалуются ни мигранты, ни местные жители, необходимо менять.


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