В Белоруссии приговорен к казни мужчина, убивший пенсионеров из-за ножниц

В пятницу Гомельский областной суд Белоруссии вынес приговор 32-летнему рецидивисту из Наровли, который признан виновным в убийстве пожилого мужчины и его сестры. Со слов осужденного, он хотел попросить у пенсионера ножницы, чтобы постричь своего отца, но потерпевший якобы напал на визитера.

«На основании п. 1, 6, 16 ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии обвиняемому М. назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел», - сообщает официальный сайт областного суда.

Также с осужденного взыщут в пользу потерпевшей стороны возмещение морального вреда в размере 50 тысяч рублей (свыше 26 тысяч долларов). Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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Как следует из материалов уголовного дела, 5 марта 2016 года в одном из частных домов в Наровле было обнаружено тело 59-летней женщины. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла еще один труп, принадлежащий ее 61-летнему брату.

В ходе следствия мужчина частично признал вину в убийстве пенсионеров. По его словам, он пришел к пенсионерам за ножницами, чтобы постричь отца, но сосед якобы напал на него.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.

В 2016 году в Белоруссии были казнены 4 человека.

На данный момент исполнения смертного приговора ожидают двое приговоренных. Кирилл Казачек осужден за убийство двух собственных детей. 31 декабря мужчина задушил в своей квартире дочь, а сына ударил по голове молотком. После этого убийца рассказал о содеянном жене, выбросился с балкона четвертого этажа, но выжил. На преступление Казачек пошел из мести супруге, которая решила расторгнуть брак и жить отдельно.

Вторым обитателем камеры смертников является Сергей Остриков, который изнасиловал и убил двух женщин. Его жертвами стали Алеся Пантелеева и Алевтина Машурикова, пропавшие летом 2014 и весной 2015 годов. Остриков работал упаковщиком на том же предприятии, где трудились потерпевшие. Сергею удалось заманить женщин в свой автомобиль, а затем вывезти в гараж. Там мужчина подвергал пленниц сексуальному насилию, а потом убивал.

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