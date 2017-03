Медведев взбудоражил СМИ отсутствием на совещании с Путиным и фото на курорте

На днях ( 10-го марта ) нам выпала честь угощать кофе первых лиц государства во главе с Премьер-министром РФ Медведевым Д.А. и Заместителем председателя Правительства РФ Хлопониным А.Г. Всем очень понравился наш кофе 🤗🇷🇺☕️👏🏼особенно"Русиано" ;) #русиано #arkhyz_ski #arkhyz #архыз #coffee #кофе_с_собой #ski #coffe_to_go #горы #кофе #кофемания #lovecoffee #архыз_парк #вкусно #sochi #розахутор #gorkigorod #горкигород #rosakhutor #луннаяполяна #lunka #зима #краснаяполяна #кофевгорах

