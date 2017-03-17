Медведев взбудоражил СМИ отсутствием на совещании с Путиным и фото на курорте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не принял участия в заседании Совета безопасности РФ, которое провел 17 марта президент России Владимир Путин, следует из сообщения на сайте Кремля.

Согласно его данным, в мероприятии участвовали руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

На вопрос журналистов, не связано ли отсутствие премьера с проблемами со здоровьем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что не располагает такой информацией

и что отсутствие главы правительства на совещании связано с его рабочим графиком, передает РИА «Новости».

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Представитель Кремля также добавил, что Медведев не всегда принимает участие в подобных встречах, и посоветовал обратиться за более подробной информацией к его пресс-секретарю Наталье Тимаковой. «Я думаю, что Наталья Тимакова вам даст всю необходимую информацию, если вы спросите у нее», - сказал Песков.

Отметим, что интерес СМИ к отсутствию Медведева на заседании вызвали два события. Во вторник, 14 марта, премьер не явился на совещание президента с членами кабмина. Глава государства объяснил это тем, что Медведев подхватил грипп. «Не уберегли», - добавил он.

В то же время в четверг, 16 марта, пользователи соцсети Instagram обратили внимание на фотографию Медведева, позирующего на фоне гор на горнолыжном курорте «Архыз». Снимок был опубликован в аккаунте местной кофейни CofeeBarberry.

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