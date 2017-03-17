СМИ: Путин впервые пропустит торжества по случаю присоединения Крыма

Президент РФ Владимир Путин пропустит торжества, посвященные третьей годовщине присоединения Крыма к России. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Путин не поедет в Крым на празднование третьей годовщины присоединения полуострова к России. Кроме того, президент не примет участие в митинг-концерте «Весна», который пройдет 18 марта на Воробьевых горах. Эту информацию также подтвердил источник «Дождя» в Кремле.

Собеседник телеканала подчеркивает, что главе государства необязательно посещать подобные торжественные мероприятия ежегодно, но поздравление Путина к участникам митинга прозвучит.

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Aizvērt Путин в Крыму: погружение в море в прозрачном батискафе Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Itar-Tass/Scanpix







В этом году годовщину присоединения Крыма к России будут отмечать на Воробьевых горах, пишет РБК со ссылкой на двух источник, близких к Кремлю. Ранее празднования этого события проходили на Васильевском спуске около Кремля.

Владимир Путин в 2014 и 2015 годах приезжал на Васильевский спуск 18 марта. В прошлом году он не посещал мероприятие, поскольку находился в Крыму, но выступил перед участниками по видеосвязи.

Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что присутствие Путина на митинге 18 марта в честь третьей годовщины присоединения Крыма под вопросом. «Пока не определились», — сказал Песков.

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