Латвия замешана в масштабном отмывании денег

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Европол провел расследование в связи с крупным мошенничеством, в котором участвовали шесть стран Евросоюза, включая Латвию.

В сентябре 2015 года французская окружная прокуратура в ходе досудебного следствия обнаружила широкомасштабную сеть по отмыванию денег, в которой участвовали шесть стран, входящих в Евросоюз: Дания, Германия, Эстония, Испания, Латвия и Литва.

Кроме того, в мошенничестве участвовали Гонконг и Сингапур, пишет Postimees Majandus.

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По словам пресс-секретаря Центральной криминальной полиции Хелен Ульдрих, в Эстонии

в ходе расследования было проведено несколько обысков, также было организовано сотрудничество с целью сбора информации.

К расследованию были привлечены различные подразделения Центральной криминальной полиции и бюро обработки информации Департамента полиции и погранохраны.

«Обыски на предприятиях и у частных лиц прошли 31 января», - уточнила Ульдрих, добавив, что в Эстонии в связи с этим случаем никого не арестовали.

Во Франции следствие было начато на основании информации, полученной из французской финансовой инспекции и Генерального директората Европейской комиссии по вопросам публичного финансирования. Евроюст и Европол в сотрудничестве с судами и следователями соответствующих стран начали уголовное расследование, целью которого было раскрытие деятельности масштабной сети по отмыванию денег.

Уголовное расследование было начато по двум делам.

Во-первых, расследовалась деятельность, которая началась во Франции под руководством сети по отмыванию денег. Второе обвинение было связано с нелегальными интернет-играми, целью связанной с ними деятельности было уклонение от налогов с помощью отмывания денег.

В настоящий момент расследование достигло этапа, на котором известно, что начиная с 2009 года мошенники отмыли 200 млн грязных денег и не уплатили налогов на сумму 3 млн евро.


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