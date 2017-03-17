СМИ назвали самую опасную для американского флота российскую подлодку

 

Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Российская атомная подводная лодка проекта 885 и головная в проекте 885М «Казань», которая будет спущена на воду в марте 2017 года, может стать самым опасным потенциальным противником для ВМС США. Об этом пишет The National Interest.

«885М — это на самом деле первый корабль в своем классе. Он задумывался как значительное улучшение оригинального проекта 885», — заявил изданию специалист по российским вооруженным силам из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

17 марта стало известно, что седьмая лодка проекта 885М «Ясень» будет заложена в Северодвинске в течение 2017 года.

Реклама

В данный момент в составе флота находится головной атомоход семейства «Северодвинск», относящийся к проекту 885. Остальные лодки строятся по измененному проекту 885М. В 2009 году была заложена «Казань», в 2013-м «Новосибирск», в 2014-м «Красноярск», в 2015-м «Архангельск» и в 2016-м «Пермь».

Многоцелевые атомные подлодки проекта 885 оснащены восемью универсальными пусковыми установками,

в которых могут быть размещены в общей сложности 32 крылатые ракеты разного назначения

(из состава комплексов «Оникс» и «Калибр»), предназначенные для поражения кораблей и береговых объектов. Максимальная дальность их полета находится в диапазоне от 300 до 2,6 тысячи километров. Также лодка оснащена 10 торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

Водоизмещение лодок этого проекта приближается к 14 тысячам тонн, скорость хода превышает 30 узлов, а глубина погружения составляет около 600 метров.

Еще по этой теме
СМИ: Русское супероружие напугало американцев

СМИ: Русское супероружие напугало американцев

Россия приступила к созданию атомных подлодок нового поколения

Россия приступила к созданию атомных подлодок нового поколения

Американская атомная подлодка столкнулась с кораблем снабжения

Американская атомная подлодка столкнулась с кораблем снабжения


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Spilve, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Частые болезни детей сочли хорошим знаком Wo&Men

Частые болезни детей сочли хорошим знаком

Все хотят такую же! Сумка «как у Джоли» бьет рекорды продаж Wo&Men

Все хотят такую же! Сумка «как у Джоли» бьет рекорды продаж

Чудо природы: в Австралии родился редкий карликовый бегемотик Wo&Men

Чудо природы: в Австралии родился редкий карликовый бегемотик

Звезда КВН увез больную раком невесту на лечение Showbiz

Звезда КВН увез больную раком невесту на лечение

Несколько бытовых вещей могут вызвать рак Wo&Men

Несколько бытовых вещей могут вызвать рак

Оружие

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 