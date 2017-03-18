Трамп: Добиваемся мирного урегулирования в Украине

Ангела Меркель и Дональд Трамп
 

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Фото: CLEMENS BILAN / EPA

Американский президент Дональд Трамп заявил, что добивается в Украине мирного урегулирования.

Об этом он сказал на пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель в Вашингтон.

"Я высоко ценю лидерскую роль канцлера Меркель вместе с президентом Франции в урегулировании конфликта в Украине, где мы в идеале добиваемся мирного урегулирования», - отметил глава США.

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В свою очередь Меркель заявила, что отношения с Россией нужно улучшать, но перед этим должна быть решена ситуация в Украине.

«Речь идет о безопасной и суверенную Украину с одной стороны, но также о возможности вновь улучшить отношения с Россией, когда проблемы там будут решены», - сказала Меркель и выразила сожаление по поводу отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений.

Перед встречей СМИ писали, что Меркель даст совет Трампу по Украине.

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