Хиллари Клинтон на ужине Сообщества ирландских женщин
 

Хиллари Клинтон на ужине Сообщества ирландских женщин. Фото: AP/Scanpix

Не ставшая президентом США Хиллари Клинтон возвращается к публичной жизни. Накануне она выступила на ужине Сообщества ирландских женщин в Пенсильвании по случаю Дня Святого Патрика и сказала, что «выходит из леса», сообщает «Риа Новости» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, сразу после проигрыша Дональду Трампу Хиллари ушла в тень и о том, что с ней все в порядке, стало известно после публикации в социальных сетях фотографии одной американки, встретившей политика на прогулке в лесу.

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«Я готова выйти из леса и пролить свет на то, что действительно говорится на кухнях, за ужином, подобному этому, чтобы мы могли набраться сил и идти дальше», — указала Клинтон в своей речи.

Фото: AP/Scanpix

Бывший госсекретарь раскритиковала политику своего более успешного конкурента. «Мне, как и многим моим друзьям, тяжело смотреть новости. Я не верю в то, что наши политические разногласия могут превратиться в личные. Мы не можем игнорировать людей или намеренно холодно обращаться с ними только потому, что они не разделяют наши политические взгляды», — заявила Клинтон.

Теперь все гадают, вернется ли она в большую политику.

Фото: AP/Scanpix

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Hillary Clinton says she's 'ready to come out of the woods'


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