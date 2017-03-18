Яромир Ягр переписал очередной рекорд НХЛ

 

Фото: AP/Scanpix

Чешский нападающий «Флориды» Яромир Ягр, которому 15 февраля исполнилось 45 лет, стал самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди хоккеистов, выступавших после достижения 40-летнего возраста.

Ветеран отдал две голевые передачи в гостевом матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» и помог своей команде победить в серии буллитов (4:3).

Отныне в активе чеха 269 очков (104+165) по системе «гол +пас», набранных после достижения «преклонного возраста». Яромир вышел на первое место, обойдя легендарного канадца Горди Хоу, у которого 268 очков после 40 лет.

Реклама

Всего за 1699 игр в регулярных чемпионатах НХЛ Ягр набрал 1907 (763+1144) очков. Ранее чешский ветеран стал пятым игроком в истории НХЛ, принявшим участие в матче в возрасте 45 лет и старше.

Также подобным спортивным долголетием отличились нападающий Горди Хоу (в 1980 году выступал в возрасте 52 лет), защитник Крис Челиос (2010, 48 лет), а также вратари Мо Робертс (1951, 45 лет) и Джонни Боуэр (1970, 45 лет).

Еще по этой теме
Чешский нападающий Яромир Ягр собрался играть до 55 лет

Чешский нападающий Яромир Ягр собрался играть до 55 лет

Ягр отметил 45-летие и набрал 1900-е очко в НХЛ

Ягр отметил 45-летие и набрал 1900-е очко в НХЛ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 155000 EUR
Земля
Земля, Jelgava, 20000 EUR

reklama.vesti.lv

Сама посчитает и упакует: удивительная автоматика в японском суп Hi-Tech

Сама посчитает и упакует: удивительная автоматика в японском суп

Частые болезни детей сочли хорошим знаком Wo&Men

Частые болезни детей сочли хорошим знаком

Все хотят такую же! Сумка «как у Джоли» бьет рекорды продаж Wo&Men

Все хотят такую же! Сумка «как у Джоли» бьет рекорды продаж

Звезда КВН увез больную раком невесту на лечение Showbiz

Звезда КВН увез больную раком невесту на лечение

Суд вынес решение по делу обвиняемой в избиении мужа звезды Showbiz

Суд вынес решение по делу обвиняемой в избиении мужа звезды

Хоккей

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
BIZNESA ASISTENTE/-S
BIZNESA ASISTENTE/-S
http://alkoutlet.lv

Темы

 