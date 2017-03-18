Яромир Ягр переписал очередной рекорд НХЛ

Чешский нападающий «Флориды» Яромир Ягр, которому 15 февраля исполнилось 45 лет, стал самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди хоккеистов, выступавших после достижения 40-летнего возраста.

Ветеран отдал две голевые передачи в гостевом матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» и помог своей команде победить в серии буллитов (4:3).

Отныне в активе чеха 269 очков (104+165) по системе «гол +пас», набранных после достижения «преклонного возраста». Яромир вышел на первое место, обойдя легендарного канадца Горди Хоу, у которого 268 очков после 40 лет.

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Всего за 1699 игр в регулярных чемпионатах НХЛ Ягр набрал 1907 (763+1144) очков. Ранее чешский ветеран стал пятым игроком в истории НХЛ, принявшим участие в матче в возрасте 45 лет и старше.

Также подобным спортивным долголетием отличились нападающий Горди Хоу (в 1980 году выступал в возрасте 52 лет), защитник Крис Челиос (2010, 48 лет), а также вратари Мо Робертс (1951, 45 лет) и Джонни Боуэр (1970, 45 лет).

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