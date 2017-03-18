Россия отмечает трехлетие присоединения Крыма

 

Фото: Reuters/Scanpix

18 марта Россия празднует трехлетние присоединения Крыма. По всей стране проходят массовые акции, которые собирают тысячи людей. Так, с самого утра митинги-концерты состоялись в Хабаровске, Якутии, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане и других восточных регионах.

Между тем главные мероприятия запланированы в Крыму и Севастополе, завершатся они праздничным салютом.

Несмотря на это, Украина, как и страны Запада, считают Крым оккупированной РФ территорией. Так, Россия продолжает жить под санкциями, наложенными на страну Евросоюзом, США и другими странами мира.

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С поздравлениями к крымчанам выступили не только жители, собравшиеся на массовые мероприятия, но и должностные лица РФ.

Как уже писал Русский TVNET, президент Украины Петр Порошенко заявил, что три года назад Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила Крым, взяв в заложники миллионы людей.

«Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей», - написал Порошенко.

Также президент отметил нарушение прав человека, которое сейчас имеет место на полуострове со стороны России. «Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки. Украина сумела на высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Весь цивилизованный мир знает, что Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу»,

— добавил президент.

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