Стрельба в аэропорту Парижа: МВД Франции не исключает террористические мотивы

Отец и брат мужчины, напавшего на патрульных в аэропорту Парижа Орли, были задержаны, передает Reuters. По данным агентства, МВД Франции не исключает террористические мотивы нападавшего.

По имеющейся информации, оба родственника временно помещены под стражу. Следователи выясняют, каковы были мотивы нападавшего и имелись ли у него сообщники.





































Aizvērt ЧП в парижском аэропорту, где произошло нападение на полицейского Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix







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Как сообщало ранее, некий мужчина стремительно набросился на военных и попытался выхватить у одного из них оружие.

Очевидцы сообщают о звуках стрельбы. Позже в полиции уточнили, что нападавший был застрелен.

Позже выяснилось, что застреленный мужчина является тем же человеком, который выстрелил в полицейских ранее на севере Парижа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции Франции.

«Этот самый мужчина — радикальный мусульманин — был известен разведывательным службам и минюсту»,

— пояснил источник.

Инцидент произошел в южном терминале Орли - второго по величине аэропорта Парижа и Франции, расположенного в 20 км к югу от столицы, сообщает ТАСС.

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