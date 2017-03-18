Трамп напомнил Германии о больших долгах перед НАТО

Президент США Дональд Трамп считает, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны. Так он прокомментировал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которой отказался пожать руку во время протокольной съемки.

«Что бы ни рассказывали фейковые новости, встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель была великолепной. Тем не менее, ФРГ задолжала НАТО огромные суммы, а Соединенные Штаты должны получать больше за мощную и очень дорогостоящую оборону, которую они обеспечивают стране», - написал Трамп в Twitter.

В пятницу прошла первая официальная встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Они обсудили международную политическую ситуацию и проблему финансирования НАТО. Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обвинял европейские страны в том, что

они не следуют соглашениям и выделяют на альянс меньше 2% ВВП.

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«Я еще раз подтвердил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, а также необходимость для наших союзников по НАТО платить их справедливую долю на оборону», - отметил он. Меркель ответила, что Берлин настроен на выполнение своих обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году. В настоящее время взносы Германии в НАТО составляют чуть более 1% ВВП страны.

Как напоминает ТАСС, Германия вступила в НАТО в 1955 году. На территории страны были размещены боевые подразделения 7-й армии США, численность которых в разгар холодной войны превышала 200 тыс. военнослужащих.

После объединения Германии в 1990 году количество американских военнослужащих на территории Западной Германии резко сократилось до нескольких десятков тысяч. Однако ядерное оружие и авиабазы НАТО на территории западных федеральных земель ФРГ остаются до сих пор.

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