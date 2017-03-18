В Париже задержали родственников напавшего на патруль в аэропорту Орли

 

Фото: AP/Scanpix

Отец и брат мужчины, напавшего на патрульных в аэропорту Парижа Орли, были задержаны, передает Reuters. По данным агентства, МВД Франции не исключает террористические мотивы нападавшего.

По имеющейся информации, оба родственника временно помещены под стражу. Следователи выясняют, каковы были мотивы нападавшего и имелись ли у него сообщники.

Инцидент со стрельбой произошел в южном терминале Орли утром. Мужчина попытался выхватить оружие у одной из военнослужащих, патрулировавших здание аэровокзала, однако тут же был застрелен солдатами. При этом никто не пострадал.

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Оба терминала аэропорта были закрыты, там работал спецназ полиции и саперы, выяснявшие, не было ли на нападавшем пояса смертника.

ЧП в парижском аэропорту, где произошло нападение на полицейского

Фото: ЧП в парижском аэропорту, где произошло нападение на полицейского0

Позже в МВД сообщили, что на патруль в Орли напал тот же мужчина, который утром стрелял по полицейским на севере Парижа. Там трое полицейских остановили автомобиль, водитель которого выстрелил в одного из них и сбежал. Позже стрелявший угнал другой автомобиль, на котором прибыл в Орли.

Антитеррористическая прокуратура начала расследование двух инцидентов.

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