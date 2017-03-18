Аэропорт Париж-Орли заработал в обычном режиме. По данным Le Figaro, все терминалы возобновили свою работу после эвакуации в связи с нападением мужчины на военного.

Первым начал работу западный терминал воздушной гавани, после чего было принято решение полностью возобновить работу аэропорта.

Ранее авиасообщение в аэропорту Орли было приостановлено.

Национальная полиция Франции проводила в парижском аэропорту спецоперацию, часть аэропорта эвакуирована.

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Aizvērt ЧП в парижском аэропорту, где произошло нападение на полицейского Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix







Как сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на источники, в южном терминале Орли неизвестный попытался отобрать оружие у солдата. В ответ военнослужащий застрелил нападавшего.

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