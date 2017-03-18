Аэропорт Париж-Орли заработал в обычном режиме. По данным Le Figaro, все терминалы возобновили свою работу после эвакуации в связи с нападением мужчины на военного.
Первым начал работу западный терминал воздушной гавани, после чего было принято решение полностью возобновить работу аэропорта.
Ранее авиасообщение в аэропорту Орли было приостановлено.
Национальная полиция Франции проводила в парижском аэропорту спецоперацию, часть аэропорта эвакуирована.
Как сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на источники, в южном терминале Орли неизвестный попытался отобрать оружие у солдата. В ответ военнослужащий застрелил нападавшего.Еще по этой теме