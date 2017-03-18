Этот неловкий момент или почему Трамп принципиально не пожал руку Меркель

Конфуз произошел во время протокольной съемки в Белом доме. Дональд Трамп проигнорировал просьбу фотографов пожать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня находится с визитом в США. Как сообщает BBC, Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожали руки и улыбнулись на камеру.

Однако во время традиционной протокольной съемки американский президент как будто не услышал просьбу одного из фотографов еще раз пожать руку канцлеру Германии для снимка. Видно, что Меркель уже была готова совершить рукопожатие, заглянула в лицо Трампу и даже немного приподнялась, но лидер США упорно продолжал смотреть в сторону, сложив свои руки между коленями.

Реклама

Видео

Это первая официальная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с новым президентом США Дональдом Трампом. Известно, что лидеры расходятся во мнениях по многим вопросам, включая НАТО и иммиграцию, отмечает издание.

Совершенно противоположная ситуация происходила во время протокольной съемки лидеров США и Японии в Белом доме месяцем ранее. Дональд Трамп настолько увлекся рукопожатием с японским премьер-министром Синдзо Абэ, что видео этого процесса в итоге стало мемом.

Еще по этой теме