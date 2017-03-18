В Канаде над торговым центром столкнулись два самолета

В канадском Монреале столкнулись два легкомоторных самолета Cessna 152 – погиб один человек, еще трое ранены. Инцидент произошел в ночь на субботу, 18 марта, сообщает Мontrealgazette.

Сообщается, что погиб один пилот, другой – травмирован. Также травмы получили двое прохожих, которые находились возле торгового центра в момент аварии.

Инцидент произошел над торговым центром Promenades Saint-Bruno в восточной части города.

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По словам полицейских, что один из самолетов врезался в крышу торгового центра, другой упал на автомобильную стоянку. Пассажиров в самолетах не было.

Оба самолета принадлежали находящейся неподалеку авиационной академии, в аэропорт которой они и направлялись.

Ранее четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета, который упал на жилые дома в американском штате Калифорния.

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