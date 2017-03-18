Американский десантный корабль зашел в Черное море

Десантный корабль США Carter Hall вошел в акваторию Черного моря, сообщает пресс-служба шестого флота американских военно-морских сил. Корабль будет участвовать в совместных с Румынией учениях Spring Storm 17.

«Spring Storm предоставляют Carter Hall ценную возможность сотрудничества с нашим союзником в НАТО в акватории Черного моря», – говорится в сообщении.

Во время учений военные планируют отработать функциональную совместимость между флотами.

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Отметим, Carter Hall относится к серии десантных кораблей-доков, он может перевозить до 500 морских пехотинцев.

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