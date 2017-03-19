Более 600 человек эвакуированы из Софийской оперы из-за инцидента с газом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Более 600 человек были эвакуированы из Софийского театра оперы и балета из-за «инцидента с газом», который произошел во время показа оперы Александра Бородина «Князь Игорь», сообщает ТАСС.

По информации полиции, в помещениях театра ощущался неприятный, удушливый запах.

На место инцидента, который произошел вскоре после начала спектакля, были отправлены спасатели и пожарные. Все зрители, труппа, а также другие сотрудники театра были эвакуированы.

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В результате инцидента никто не пострадал.

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