Более 600 человек эвакуированы из Софийской оперы из-за инцидента с газом

По информации полиции, в помещениях театра ощущался неприятный, удушливый запах.

На место инцидента, который произошел вскоре после начала спектакля, были отправлены спасатели и пожарные. Все зрители, труппа, а также другие сотрудники театра были эвакуированы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Twitter

Hundreds evacuated from Sofia Opera and Ballet building over strong smell https://t.co/oe6AiIAtG0 pic.twitter.com/ZhW77Bc6xH— The Sofia Globe (@TheSofiaGlobe) 18 March 2017