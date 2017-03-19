В США объявлен конкурс проектов стены на границе с Мексикой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: UMIT BEKTAS / REUTERS

Власти США обнародовали требования, какой должна быть стена на границе с Мексикой и объявили конкурс на лучший проект по ее возведению, сообщает портал korrespondent.net, со ссылкой на CNN.

Документация с требованиями к потенциальным подрядчикам одного из крупнейших государственных строительный проектов в истории США опубликована на сайте погранично-таможенной службы США.

«Стена должна быть внушительной по высоте», – говорится в документации.

Реклама

Отмечается, что высота в идеале должна быть 30 футов (более 9 м).

Как уже сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп 25 января подписал постановление о строительстве стены на границе с Мексикой — то есть начал выполнять одно из главных своих предвыборных обещаний. Помимо этого, он ужесточил правила депортации нелегальных мигрантов и, по слухам, в ближайшее время собирается полностью запретить въезд в Штаты беженцам из Сирии, Ливии и других стран Ближнего Востока.

Как выглядит стена на границе США и Мексики

Фото: Как выглядит стена на границе США и Мексики0


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 399000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR

reklama.vesti.lv

В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов Hi-Tech

В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов

Интарс Бусулис резко высказался о дне легионеров Showbiz

Интарс Бусулис резко высказался о дне легионеров

На себя не похожа: Рудковскую высмеяли за искусственную красоту Showbiz

На себя не похожа: Рудковскую высмеяли за искусственную красоту

6 самых пугающих завораживающих видео, снятых из кабины пилота Hi-Tech

6 самых пугающих завораживающих видео, снятых из кабины пилота

Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет Showbiz

Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 