В США объявлен конкурс проектов стены на границе с Мексикой

Власти США обнародовали требования, какой должна быть стена на границе с Мексикой и объявили конкурс на лучший проект по ее возведению, сообщает портал korrespondent.net, со ссылкой на CNN.

Документация с требованиями к потенциальным подрядчикам одного из крупнейших государственных строительный проектов в истории США опубликована на сайте погранично-таможенной службы США.

«Стена должна быть внушительной по высоте», – говорится в документации.

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Отмечается, что высота в идеале должна быть 30 футов (более 9 м).

Как уже сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп 25 января подписал постановление о строительстве стены на границе с Мексикой — то есть начал выполнять одно из главных своих предвыборных обещаний. Помимо этого, он ужесточил правила депортации нелегальных мигрантов и, по слухам, в ближайшее время собирается полностью запретить въезд в Штаты беженцам из Сирии, Ливии и других стран Ближнего Востока.