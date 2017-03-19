В Белом доме объяснили, почему Трамп не стал пожимать руку Меркель

В Белом доме США впервые прокомментировали инцидент во время протокольной съемки Дональда Трампа и Ангелы Меркель в Белом доме, когда лидер США отказался пожать руку германскому канцлеру. Видео неловкого момента широко обсуждалось в соцсетях.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил журналу Der Spiegel, что Трамп мог не расслышать криков журналистов и предложения Меркель. Произошедшее - это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства, передает DW. «Я не думаю, что он (Трамп) расслышал вопрос», - предположил Спайсер.

Во время протокольной фотосессии в Белом доме журналисты попросили американского президента и федерального канцлера ФРГ пожать руку. «Мистер президент, мы можем пожать руки?», - обратилась Меркель к Трампу. Тот никак не отреагировал. Выглядело это так, будто Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера, за что СМИ подвергли президента США жесткой критике.

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Трамп в своем комментарии после встречи с Меркель назвал ее потрясающей, но при этом напомнил о долгах Германии за обеспечение обороны посредством НАТО - военного альянса, основной финансовый вклад в который вносят США.

Минобороны Германии отвергает обвинения США

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла в воскресенье обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Берлин должен Вашингтону и НАТО крупную сумму в обмен на предоставленную военную защиту.

«У нас нет долгов перед НАТО», - говорится в заявлении главы германского Минобороны, которое цитирует «Интерфакс».

Фон дер Ляйен напомнила, что расходы Германии на оборону «также включают миротворческие миссии ООН, миссии в Европе и вклад в нашу борьбу с терроризмом».

В ходе переговоров с Трампом Меркель заявила, что Берлин настроен на выполнение своих обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году. В настоящее время взносы Германии в НАТО составляют чуть более 1% ВВП страны.







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