Афганский солдат расстрелял военных США на базе НАТО

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

В Афганистане солдат вооруженных сил страны открыл стрельбу по американцам на военной базе, ранив троих человек, и был убит ответным огнем, передает Reuters.

ЧП произошло на базе Camp Shorab в южной провинции Гильменд днем в воскресенье. Официальный Twitter-аккаунт афганской миссии «Решительная поддержка» сообщает о ранении трех военных и оказании им медицинской помощи. Подробности на момент написания заметки не приводятся.

Reuters напоминает, что несколько лет назад атаки местных военнослужащих на американцев были одной из серьезных проблем миссии в этой стране. Их число снизилось после пересмотра мер безопасности и на фоне снижения общего числа военнослужащих-иностранцев, работающих в Афганистане.

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База Camp Shorab, которой сейчас управляет афганская армия, ранее называлась Camp Bastion и была одной из главных баз США на юге страны в провинции, где происходили наиболее жаркие бои.

Миссия в Афганистане - самая продолжительная зарубежная кампания в современной истории США. Она началась в 2001 году после терактов 11 сентября, когда США развернули борьбу с группировками «Талибан» и «Аль-Каида» (террористические группировки запрещены в РФ). С 1 января 2015 года миссия НАТО получила название «Решительная поддержка», она объявлена небоевой. В ее рамках около 12 тысяч военных альянса обучают и тренируют местных силовиков.


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