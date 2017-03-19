Пятиклассник из Перми ради лайков прогулялся по краю балкона 25-го этажа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Школьник из Перми прошелся по краю балкона 25-го этажа и выложил видео в соцсети. Запись опубликовал интернет-портал Ura.Ru.

На записи мальчик сначала идет по перилам, а потом, сделав ласточку, спрыгивает на балкон. Его друг, снимающий видео, за кадром призывает подписываться на канал в YouTube и обещает, что в следующий раз то же самое будет проделано в 50-этажном здании.

Пользователи соцсетей вычислили, что ролик сделан в жилом комплексе «Грибоедовский» и опознали в герое видео пятиклассника местной школы.

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