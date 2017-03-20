Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Инцидент произошел перед самым началом акции

Алексея Навального закидали яйцами в Новосибирске на митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ, сообщат «Интерфакс».

Как отмечается, в оппозиционера кинули два сырых яйца перед началом акции, на которой должен выступить политик. Полицейские выявили хулигана и увели с мероприятия. Сейчас он в отделении дает пояснения по факту своей выходки.

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Акция против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги прошла сегодня на площади Ленина в центре Новосибирска. Митинг был организован после того, как губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, предусматривающее допустимый рост платы за коммунальные услуги с 1 июля на 15%.

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