Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске

Инцидент произошел перед самым началом акции

Алексея Навального закидали яйцами в Новосибирске на митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ, сообщат «Интерфакс».

Как отмечается, в оппозиционера кинули два сырых яйца перед началом акции, на которой должен выступить политик. Полицейские выявили хулигана и увели с мероприятия. Сейчас он в отделении дает пояснения по факту своей выходки.

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Акция против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги прошла сегодня на площади Ленина в центре Новосибирска. Митинг был организован после того, как губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, предусматривающее допустимый рост платы за коммунальные услуги с 1 июля на 15%.

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