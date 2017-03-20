Кличко рассказал о данных ему подчиненными прозвищах

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, как его за спиной называют подчиненные. Об этом он рассказал в очередном выпуске программы «Гордон», вышедшей в воскресенье, 19 марта, в эфире телеканала «112 Украина».

По словам градоначальника, одно из его прозвищ — Boss. «То, что до меня доходило, кое-кто, может быть, потому, что я долгое время имел контракт с компанией Boss, продолжают называть Boss, «шеф». Кто-то, я слышал, [называет] «Большой»», - объяснил Кличко.

В начале февраля сообщалось, что киевляне отомстили Виталию Кличко интернет-мемами, разозлившись на неспособность властей города справиться с последствиями метели. В ночь на 6 февраля в Киеве выпало 12 сантиметров снега, и многие горожане пожаловались, что не смогли добраться до работы.