Полиция ищет жителя, гулявшего по городу с медведем на поводке. И без намордника

Правоохранители Таганрога (РФ) начали поиск местного жителя, который выгуливал медведя на поводке на улицах города, сообщает ТАСС со ссылкой на управление полиции по Ростовской области. Поводом для розыска стала видеозапись, появившаяся накануне вечером в социальных сетях.

По словам представителя МВД, стражи порядка намерены выяснить, как столь потенциально опасное животное могло оказаться на улицах города без намордника.

К настоящему моменту полиция уже установила приблизительное место, где была сделана запись, и выехала туда.

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Видео

Как отмечает агентство, видео появилось в социальных сетях вечером в субботу, 19 марта. На записи медведь небольшого размера вместе с хозяином прогуливался на лужайке перед многоэтажным домом.

«Животное было на поводке, но без намордника. Медведь вставал на задние лапы и подходил к мужчине, держащему поводок, за происходящим наблюдали несколько прохожих», - передает ТАСС.