Напавший на военных в аэропорту Орли находился под воздействием алкоголя и кокаина

Зияд бен Белькасем, напавший на военных в парижском аэропорту Орли, незадолго до атаки употреблял сильные наркотики - кокаин и марихуану. Об этом AFP в воскресенье рассказал судебный источник, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, токсикологический анализ также выявил содержание в крови нападавшего алкоголя.
Как сообщалось ранее, бен Белькасем несколько раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки за различные правонарушения, в том числе за торговлю наркотиками.
За несколько часов до нападения на военных в аэропорту Белькасем ранил из пневматического пистолета полицейского, который остановил его автомобиль на дороге к северу от Парижа.
Затем он появился в баре на противоположной стороне города и открыл там стрельбу из пистолета, никого не ранив.
К аэропорту он прибыл на угнанном автомобиле.
Прокурор Парижа Франсуа Молинс накануне рассказал подробности инцидента. По его словам, бен Белькасем прибыл в аэропорт в субботу утром, бросил на пол сумку, в которой находилась канистра с горючим, а затем захватил в заложники военнослужащую, приставив пневматический пистолет к ее голове. Используя женщину в качестве живого щита, он приказал другим военным бросить оружие: «Положите руки на головы. Я тут, чтобы умереть за Аллаха. Так или иначе, смерти сегодня будут».
Вскоре после этого он попытался выхватить у военнослужащей штурмовую винтовку FAMAS. В этот момент солдаты открыли огонь по злоумышленнику. От полученных ранений тот скончался на месте.
Произошедшее было классифицировано французскими властями как теракт.Еще по этой теме