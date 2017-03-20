Напавший на военных в аэропорту Орли находился под воздействием алкоголя и кокаина

Зияд бен Белькасем, напавший на военных в парижском аэропорту Орли, незадолго до атаки употреблял сильные наркотики - кокаин и марихуану. Об этом AFP в воскресенье рассказал судебный источник, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, токсикологический анализ также выявил содержание в крови нападавшего алкоголя.

Как сообщалось ранее, бен Белькасем несколько раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки за различные правонарушения, в том числе за торговлю наркотиками.

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За несколько часов до нападения на военных в аэропорту Белькасем ранил из пневматического пистолета полицейского, который остановил его автомобиль на дороге к северу от Парижа.

Затем он появился в баре на противоположной стороне города и открыл там стрельбу из пистолета, никого не ранив.

К аэропорту он прибыл на угнанном автомобиле.





































Aizvērt ЧП в парижском аэропорту, где произошло нападение на полицейского Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix Reuters/AFP/Scanpix







Прокурор Парижа Франсуа Молинс накануне рассказал подробности инцидента. По его словам, бен Белькасем прибыл в аэропорт в субботу утром, бросил на пол сумку, в которой находилась канистра с горючим, а затем захватил в заложники военнослужащую, приставив пневматический пистолет к ее голове. Используя женщину в качестве живого щита, он приказал другим военным бросить оружие: «Положите руки на головы. Я тут, чтобы умереть за Аллаха. Так или иначе, смерти сегодня будут».

Вскоре после этого он попытался выхватить у военнослужащей штурмовую винтовку FAMAS. В этот момент солдаты открыли огонь по злоумышленнику. От полученных ранений тот скончался на месте.

Произошедшее было классифицировано французскими властями как теракт.

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