Жители Екатеринбурга присели 1096 раз в честь присоединения Крыма

 

Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

Жители Екатеринбурга отметили третью годовщину присоединения Крыма к России, выстроившись в слово «Крым» в цветах российского триколора, и присели 1096 раз.

Об этом рассказали в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1».

Видеозапись опубликована на сайте «Вести.Ru» (4.17).

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Как уточнил ведущий, каждое приседание связано с каждым днем нахождения Крыма в составе России.

Четыре группы людей, каждая выстроившись в одну из букв слова «Крым», приседала по 274 раза, таким образом все вместе участники флешмоба присели 1096 раз.

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