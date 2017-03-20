Китай сократит армию на 200 тысяч человек

Китай может сократить численность своих сухопутных войск более чем на четверть – на 200 тысяч человек. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в вооруженных силах.

По данным издания, это сокращение произойдет в рамках реформы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Будут расформированы пять из 18 общевойсковых армий сухопутных войск: 14-я, 16-я, 20-я, 27-я и 47-я.

Военнослужащих уволят в запас или переведут в другие виды войск.

Уволенные получат единовременную денежную компенсацию. Причем их выплата может растянуться на несколько лет.

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Председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал сокращение численности армии еще два года назад. Он призвал сократить вооруженные силы на 300 тысяч человек. В начале 2015 года армия Китая составляла 2,3 млн человек.

Как сообщалось, в 2017 году Китай увеличит оборонные расходы на 7%. Сумма составит 1,3% от ВВП страны.

Отметим, что в 2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6%, составив $146 млрд.