Великобритания назвала дату запуска процедуры выхода из ЕС

Британский премьер-министр Тереза Мэй запустит процедуру Brexit 29 марта, сообщает The Guardian. Посол Соединенного Королевства в Европейском союзе Тим Барроу уведомил ЕС, что именно тогда следует ожидать письма.

«Премьер-министр Тереза Мэй запустит статью 50 Лиссабонского договора 29 марта. Великобритания информировала председателя Европейского совета Дональда Туска о намерении администрации Мэй», - говорится в заявлении пресс-службы Терезы Мэй, которое цитирует Reuters.

Прежде источники на Даунинг-стрит неоднократно заявляли, что Мэй предпримет запуск процедуры «к концу марта».

Теперь дата названа, перед отправлением официального уведомления Мэй собиралась посетить Северную Ирландию и Шотландию.

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Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинаc подтвердил, что проинформирован о решении Лондона. После того как 29 марта придет письмо, глава ЕС Дональд Туск созовет встречу глав государств и правительств 27 стран - членов ЕС. В Twitter Туска говорится, что Евросовет представит проект стратегии в течение 48 часов после запуска процедуры. 13 марта законопроект о запуск Brexit одобрил парламент, а 16 марта его утвердила королева Великобритании Елизавета II.

8 февраля нижняя палата парламента Британии утвердила законопроект о введении в действие процедуры выхода государства из ЕС. За внесенный правительством проект закона проголосовали 494 народных избранника, против - 122. Билль о Brexit наделяет премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС.

Референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. По официальным данным, 51,9% участников выступили за Brexit.

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