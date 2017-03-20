Forbes назвал самых богатых людей планеты

Первое место в общемировом рейтинге миллиардеров, ежегодно публикуемом журналом Forbes, четвертый раз подряд досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Его состояние за год выросло с 75 млрд долларов до 86 млрд.

Журнал Forbes опубликовал ежегодный общемировой рейтинг миллиардеров. В четвертый раз подряд список богатейших людей планеты возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс - его состояние выросло на 11 миллиардов долларов - с 75 до 86 миллиардов.

Второе место занял глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось на 14,8 млрд.

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Основатель Amazon Джефф Безос переместился с пятого места на третье, его состояние оценивается в 72,8 млрд долларов.

Издание отмечает, что в прошлом году количество миллиардеров впервые превысило 2 тысячи человек. Число тех, чье состояние составляет более 1 миллиарда долларов, увеличилось на 13%, с 1810 до 2043 человек. Общее состояние богатейших людей планеты выросло на 18%, до 7,67 триллионов долларов.