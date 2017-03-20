Пьяные поляки под спайсом и амфетамином остановили работу завода BMW

 

Фото: COVI/Scanpix

Двое пьяных рабочих завода BMW на 40 минут остановили работу конвейера, что может привести к значительным убыткам автоконцерна.

Как сообщает Bild, сборщики из Польши находились на рабочем месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения: медики в их крови обнаружили алкоголь, а также следы употребления синтетической курительной смеси и амфетамина. Рабочих обнаружили их коллеги, которые и вызвали скорую помощь.

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По словам представителя концерна, ущерб от остановке конвейера может обойтись компании в «сумму с пятью нолями».

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Издание отмечает, что впервые в истории концерна производство было остановлено из-за алкоголя или наркотиков.

Концерн BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей. Основные производственные мощности компании сосредоточены в Германии (Дингольфинг, Регенсбург, Лейпциг, Мюнхен). Также автомобили собираются на предприятиях в Таиланде, Малайзии, Индии, Египте, ЮАР, во Вьетнаме и США.

Чистая прибыль BMW в 2016 году составила 6,91 миллиарда евро, выручка — 94,16 миллиарда евро. Продажи автомобилей увеличились на 5,3 процента и составили 2,37 миллиона единиц , что стало рекордным показателем в истории концерна.


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