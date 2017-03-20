Японцев призвали менять водительские права на похоронные скидки

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Японские компании начали предлагать пожилым автомобилистам сдавать свои водительские удостоверения в обмен на скидки при получении ритуальных услуг.

Как сообщают японские СМИ, в последнее время в стране участились ДТП с участием пожилых водителей, которые, в частности, путают педаль тормоза с педалью газа и ошибочно включают задний ход.

Так, одна из похоронных компаний в префектуре Айти предложила скидку в размере 15% тем пожилым людям, которые готовы сдать свои водительские права. Желающие получить скидку должны предоставить доказательства того, что их водительское удостоверение передано в местное полицейское управление. Скидки также могут распространяться на членов семьи пожилого водителя, отмечают в компании.

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В 2015 году в Японии насчитывалось около 4,8 млн обладателей водительских прав в возрасте более 75 лет, и в этом же году резко увеличилось число аварий с участием пожилых автомобилистов.


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