Под Барселоной российское судно случайно потопило траулер

Барселона
 

Барселона. Фото: REUTERS/Scanpix

В водах недалеко от испанской Барселоны столкнулись российское торговое судно «Мидволга 2» и небольшой рыболовецкий траулер, передает газета El País.

В результате столкновения траулер пошел ко дну, двое из находившихся на борту людей пропали и не найдены до сих пор. Еще двоих спасатели доставили на берег и госпитализировали.

Столкновение произошло примерно в 15:30 по местному времени в 3 км от Барселоны. Сам затонувший траулер сейчас находится на большой глубине.

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Отмечается, что судно РФ «Мидволга 2», длина которого составляет около 140 метров, шло по маршруту Барселона — Александрия. В порту испанского города не уточнили, заходило ли оно в порт.

Устанавливаются причины произошедшего.


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