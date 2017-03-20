В ЕС предложили создать Европейский валютный фонд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Странам Евросоюза нужно создать Европейский валютный фонд по примеру Международного валютного фонда. Такое мнение озвучил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, такой финансовый институт можно сформировать на базе Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).

«Мне кажется, было бы разумно, если бы ЕСМ в средней или долгосрочной перспективе превратился в европейский аналог МВФ»,

- сказал Дейсселблум.

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Он считает, что Европейский валютный фонд мог бы перенять на себя и функцию наблюдения за тем, как выполняются программы финансовой помощи.

Сейчас этим занимаются Европейский центральный банк и Еврокомиссия. При этом ЕЦБ, по мнению Дейсселблума, «чувствует себя в этой роли не очень комфортно», а ЕК «выполняет другие задачи».


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