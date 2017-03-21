Президент Финляндии просит снизить себе зарплату, так как экономика страны ослабла

Президент Финляндии Саули Нийнистё считает, что при нынешнем состоянии экономики он не может получать такое высокое вознаграждение. Нийнистё обратился к государственному совету с предложением сократить собственную зарплату почти на 20%. Об этом сообщает MTV.fi.

Мэр Хельсинки Юсси Паюнен похвалил президента за его шаг и сказал, что это станет примером и для других госслужащих страны.

Сейчас финский президент получает 160 тысяч евро в год, но если поправки Нийнистё будут приняты, то его зарплата упадет до уровня 2006 года - 126 тысяч евро в год.

Сам президент объясняет свое решение так: экономика страны в своем развитии находится на уровне 2006 года, и было бы неправильным получать заработные платы, которые выше этого уровня. Решение о повышении жалования президента было принято еще в 2011 году, то есть до того, как Нийнистё занял кресло президента республики.

Реклама

Мэр Хельсинки Юсси Паюнен оценил поступок президента и сказал, что и сам теперь задумывается об аналогичном шаге. «Я восхищаюсь президентом, - говорит он. -Это определенный сигнал и другим чиновникам. Теперь всем нам стоит вместе подумать над тем, не пора ли последовать этому примеру».