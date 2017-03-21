Наводнение в Перу: без крова остались 100 тысяч человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Перу с декабря прошлого года не прекращаются проливные дожди. Они вызвали наводнения и оползни, жертвами которых уже стали по меньше мере 75 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести, сообщает Евроньюз.

Всего разрушены 12 тысяч жилых домой и строений, 25 школ и 8 больниц, 100 тысяч перуанцев остались без крова. На половине территории страны объявлен режим чрезвычайного положения.

В столице Лиме периодически отключают водопровод – очистные станции не справляются с потоками грязной воды, стекающей с гор. В окрестностях города разбиты палаточные лагеря для оставшихся без крыши над головой людей.

Наводнения и оползни в Перу

Фото: Наводнения и оползни в Перу0

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Многие населенные пункты оказались отрезанными из-за оползней, разрушенных дорог и железнодорожных путей. Спасатели могут добраться туда лишь на вертолетах. Им на помощь власти направили армейские подразделения.

По мнению специалистов, разгул стихии объясняется климатическим феноменом Эль-Ниньо. Это теплое течение, повышает температуру поверхностного слоя воды в Тихом океане, влияет на направление ветра и вызывает проливные дожди.

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