Родственники жертв 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии

 

Фото: AP/Scanpix

В федеральный суд США подан иск от имени родственников 850 погибших и 1500 раненных в результате терактов 11 сентября 2001 года. Заявители намерены судиться с Саудовской Аравией.

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В иске содержится требование о возмещении ущерба, однако публично юристы и истцы сумму не называют. В документе названы несколько саудовских благотворительных организаций, которых заявители считают причастными к созданию и финансированию тренировочных лагерей для боевиков «Аль-Каиды». Истцы утверждают, что эти организации сотрудничали с лидером «Аль-Каиды» Осамой бин Ладеном и помогали созданию новых ячеек в Пакистане и Афганистане.

Адвокат Джим Крейндлер, чья юридическая фирма работает с семьями погибших и пострадавших уже почти 16 лет, обвиняет Саудовскую Аравию в том, что она напрямую финансировала «Аль-Каиду», а также обеспечивала ей оформление документов и помощь в перевозке людей и грузов по всему миру.

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11 сентября в фотографиях

Фото: 11 сентября в фотографиях0

Кроме того, в иске упомянуты имена саудовских чиновников, которые, как считают заявители, на протяжении полутора лет до терактов сотрудничали с угонщиками самолетов, разбившихся 11 сентября 2001 года.

Юристы, представляющие интересы Саудовской Аравии в этом деле, пока никак не прокомментировал новость о подаче иска.

Напомним, в октябре прошлого года в США был подан первый иск против Саудовской Аравии за 11 сентября.

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