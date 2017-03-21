В Иране страшное цунами смыло целый город

В результате шторма, обрушившегося на портовый город Дейер на юге Ирана, погиб по меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пропали без вести. Огромные волны выворачивали с корнем деревья, заливали дома на побережье и переворачивали автомобили с людьми в салоне.

На текущий момент власти Ирана подтвердили гибель 40-летнего местного жителя и ранения около полутора десятков человек. В числе пропавших без вести находятся четверо туристов и один малолетний ребенок.

По словам чиновников, разгул стихии стал для них полной неожиданностью.