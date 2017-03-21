Из России с любовью: фотографии, которые ты никогда не увидишь в путеводителях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Любите ли вы Санкт-Петербург, как любит его уличный фотограф Александр Петросян? Из года в год он исследует один из самых красивых городов России, раскрывая его секреты и тайны. Петросян работает в жанре репортажа, объясняя это нехваткой фантазии, необходимой для съемки постановочных кадров. Главное в его работах - отсутствие фильтров и глянца, которые так часто встречаются на открытках и в путеводителях. Стоит добавить, что его работы печатались в ведущих мировых изданиях, таких как Newsweek и National Geographic, и если вы все еще не подписаны на его «Instagram», мы рекомендуем непременно это сделать. Там действительно много крутых снимков, а впрочем, убедитесь в этом сами!

Instagram

Instagram

Ярославль #landscape #petrosphotos

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..иногда приходит усталость и тогда в голову лезут странные мысли..вот например, все мы чего-то фотографируем и где-то выкладываем; и с каждым днем все больше снимков вокруг отовсюду..кто все это будет смотреть, кроме наших близких и знакомых, кому все это нужно, и что из этого останется после нас..какой вообще в этом смысл, если фотографии, в отличии от добрых дел, в этой жизни ничего не меняют? неужели единственное назначение-"just for fun"? #petrosphotos #alexanderpetrosyan #александрпетросян #лытдыбр

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Перекур

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Дагестан. На народном празднике

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Повседневность

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Переход

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Слишком поздняя осень

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Котофото

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Красуйся, град петров

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в старой парадной

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#sweetdreams #спальныйрайон:) #roof #крышипитер #spb #petrosphotos

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Автопортрет с любимой женой //Selfy with his beloved wife @olga_petrosyan

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Переход//Cross-over

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окошко в вечерний дождик//window in the evening rain

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сказки дедушки МукУ

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И снова про окошко // and again about the window

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на взрослом празднике //#вжопухештеги #александрпетросян

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Один из самых частых вопросов в комментах "..ну как? как вам это удается!?!?!?" Чтоб ответить на него доходчиво, я периодически провожу "сеансы магии с последующим полным разоблачением"))) или точнее говоря, мастер-классы! Разумеется, на них вы ничему не научитесь и ничего не узнаете, а лишь потратите время/деньги зря,- если только не будете сами изо всех сил стремиться к обратному.. Некоторые представляют это мероприятие как "потусим, выпьем-закусим, + между делом , затрем за жизнь и потрещим о фото". Это конечно тоже приятно и увлекательно, но на мой взгляд, прежде всего, стоит стремиться к интенсивной учебе по развитию восприятия и съемочных навыков! Вообщем, запись на очередной м/к по Питеру открыта (половина группы уже набралась еще до рекламы!), активная ссылка в профиле, welcome! ☺ //#александрпетросян

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