Из России с любовью: фотографии, которые ты никогда не увидишь в путеводителях

Руфинг умирает? Что-то все меньше и меньше а последнее время вдохновляют картинки от любителей крышелазания..может не там смотрю? Если вам известны достойные представительством этого сообщества, дайте пожалуйста ссылки на их ИГ! #руферы #питер #spb #petrosphotos

