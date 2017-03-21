Из России с любовью: фотографии, которые ты никогда не увидишь в путеводителях

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Любите ли вы Санкт-Петербург, как любит его уличный фотограф Александр Петросян? Из года в год он исследует один из самых красивых городов России, раскрывая его секреты и тайны. Петросян работает в жанре репортажа, объясняя это нехваткой фантазии, необходимой для съемки постановочных кадров. Главное в его работах - отсутствие фильтров и глянца, которые так часто встречаются на открытках и в путеводителях. Стоит добавить, что его работы печатались в ведущих мировых изданиях, таких как Newsweek и National Geographic, и если вы все еще не подписаны на его «Instagram», мы рекомендуем непременно это сделать. Там действительно много крутых снимков, а впрочем, убедитесь в этом сами!