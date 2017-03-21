Лукашенко рассказал о задержании боевиков, которые «готовили провокацию с оружием»

В Белоруссии задержали «пару десятков» боевиков, которые готовили «провокацию с оружием», сообщил президент страны Александр Лукашенко. По словам Лукашенко, они тренировались в лагере в районе Бобруйска.

Как заявил президент Белоруссии, тренировочные лагеря также были на Украине и, возможно, в Польше и Литве. «Деньги шли через Польшу и Литву к нам», — сказал Лукашенко.

Днем ранее, 20 марта, Лукашенко рассказал, что на границе с Украиной пограничники пресекли «попытку прорыва» автомобиля с вооруженными людьми. Тогда же Лукашенко заявил о попытке нагнетать обстановку в Белоруссии при поддержке западных фондов. Вероятнее всего, он имел в виду протесты против введенного им «налога на тунеядцев».

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«Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», — сказал Александр Лукашенко.