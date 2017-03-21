Лукашенко рассказал о задержании боевиков, которые «готовили провокацию с оружием»

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

В Белоруссии задержали «пару десятков» боевиков, которые готовили «провокацию с оружием», сообщил президент страны Александр Лукашенко. По словам Лукашенко, они тренировались в лагере в районе Бобруйска.

Как заявил президент Белоруссии, тренировочные лагеря также были на Украине и, возможно, в Польше и Литве. «Деньги шли через Польшу и Литву к нам», — сказал Лукашенко.

Днем ранее, 20 марта, Лукашенко рассказал, что на границе с Украиной пограничники пресекли «попытку прорыва» автомобиля с вооруженными людьми. Тогда же Лукашенко заявил о попытке нагнетать обстановку в Белоруссии при поддержке западных фондов. Вероятнее всего, он имел в виду протесты против введенного им «налога на тунеядцев».

Реклама

«Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», — сказал Александр Лукашенко.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 490000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Стало известно, кто заменит Егора Дружинина на шоу «Танцы» Showbiz

Стало известно, кто заменит Егора Дружинина на шоу «Танцы»

Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей Hi-Tech

Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев Hi-Tech

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев

Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Швейцарии Showbiz

Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Швейцарии

Как сделать женщине хорошо Wo&Men

Как сделать женщине хорошо

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
HEAD OF OPERATIONS
HEAD OF OPERATIONS
HR MANAGER
HR MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 