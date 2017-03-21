В Испании громкий процесс о педофилии в церкви получил неожиданный поворот

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Испании прокурор снял обвинения с обвиняемого в педофилии священника Романа Мартинеса. Потерпевший же требует для служителя церкви 26 лет заключения.

Сам фигурант дела отрицает, что вступал в сексуальные отношения с юношей, уверяя, что все, что делал, имело отношение к «христианской любви», передает РИА Новости.

Громкий скандал в католической церкви страны разразился после того, как молодой человек по имени Даниэль, которому сейчас 26 лет, написал в Ватикан в августе 2014 года письмо, где рассказал о преступлениях, якобы совершенных в отношении него Мартинесом. После чего Даниэлю позвонил глава Римско-католической церкви папа Франциск и попросил у него прощения.

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Даниэль заявляет, что насильственные действия в отношении него начались в 2004 году, когда ему было всего 14, и продолжались в течение трех лет. Молодой человек сообщил, что подвергался сексуальному принуждению со стороны священника и двух его знакомых. Показания по этому делу дали еще три молодых человека.

Расследование было возбуждено в отношении 10 священников и двух мирян,

которых подозревали в совершении насильственных действий сексуального характера, преступлениях против сексуальной свободы и неприкосновенности, а также в эксгибиционизме. Однако в результате на скамье подсудимых оказался лишь Роман Мартинес, с остальных обвинения были сняты «за давностью срока».

Суд над священнослужителем начался 6 марта в Гранаде. Прокуратура требовала приговорить его к девяти годам заключения и штрафу в размере 50 тыс. евро. Однако, как пишет сегодня El País, прокурор Франсиско Эрнандес снял все обвинения из-за недостатка доказательств.

«Нельзя приговорить человека, если нет доказательств, кроме как различные версии, которые выдвигают свидетели», — заявил прокурор после того, как в ходе судебного заседания были опрошены 39 свидетелей». Он обратил внимание, что молодые люди, которых Даниэль называл «жертвами домогательств», в результате этого не подтвердили. Эрнандес также высказал недоумение, почему Даниэль столько лет не обращался к правоохранителям за расследованием.

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