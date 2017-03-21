СМИ узнали о прослушке ФБР в небоскребе Трампа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американские журналисты нашли доказательства прослушки в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, принадлежащем действующему президенту США Дональду Трампу.

Ранее он обвинил своего преемника Барака Обаму в прослушивании его телефонов во время избирательной кампании. По информации телеканала ABC, прослушка в Trump Tower действительно была организована ФБР, однако речь идет о периоде с 2011-го по 2013 год.

Как стало известно журналистам, сотрудники Федерального бюро расследований осуществляли прослушку в офисе N63A в Trump Tower в рамках расследования по делу российского предпринимателя Алимжана Тохтахунова, более известного как Тайванчик. Для этого ведомство получило соответствующее судебное разрешение.

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По итогам расследования власти США предъявили обвинения более 30 лицам, в том числе и Тохтахунову. Нью-йоркская прокуратура утверждала, что предприниматель являлся лидером международной преступной группировки, связанной с игорным бизнесом, был причастен к отмыванию средств и финансовым аферам.

Первыя речь Дональда Трампа в Конгрессе

Фото: Первыя речь Дональда Трампа в Конгрессе0

По информации местных властей, управление преступной группировкой, в частности, осуществлялось с 63-го этажа Trump Tower. Телеканал отмечает, что фешенебельная квартира Трампа находилась тремя этажами выше. При этом журналисты подчеркивают, что многие помещения в Trump Tower может снять любой желающий.

В 2013 году власти США объявили о завершении масштабного расследования, в котором приняли участие представители сразу нескольких американских спецслужб. В Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, большинство из них - выходцы из стран бывшего СССР. Еще пять подозреваемых находятся в розыске. Всем задержанным были предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценило в 100 млн долларов.

Первые месяцы Трампа на посту президента США

Фото: Первые месяцы Трампа на посту президента США0

В начале 2000-х годов власти США обвинили Тохтахунова, ныне проживающего в России, в финансовых аферах и давлении на судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Сам Тохтахунов свою вину отрицал.

4 марта на своей странице в соцсети Twitter Трамп сообщил, что только что узнал о прослушке администрацией Обамы разговоров в Trump Tower во время президентской кампании в октябре 2016 года, незадолго до выборов.

Трамп сравнил это с уотергейтским скандалом 1972 года, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона. На следующий день после твита с обвинениями глава государства официально призвал конгресс расследовать возможные нарушения исполнительной власти в 2016 году.


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