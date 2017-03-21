Вслед за США запретила провоз гаджетов в ручной клади Британия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Британия ввела в действие запрет на провоз электроники на борту самолетов, следующих в ее города, информирует BBC News. Ограничения касаются шести государств — Ливана, Иордании, Египта, Турции, Туниса и Саудовской Аравии, заявил в правительствеТерезы Мэй.

«Пассажирам не разрешат брать в салон ноутбуки, планшеты и другую носимую электронику, однако провоз мобильных телефонов будет разрешен», — ранее узнал телеканал Sky News.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на пилотов.

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Также журналисты сообщают, что меры могут отличаться от ограничений, принятых сегодня МВД США, но, по всей вероятности, координируются с Вашингтоном.

Как сообщалось, американские власти ограничили эксплуатацию электронных устройств в самолетах в связи с террористической угрозой. Решение касается рейсов из восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока: Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.


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