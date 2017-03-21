В Польше обвинили Туска в сделке с Путиным

Дональд Туск
 

Дональд Туск. Фото: AFP/LETA

Министр обороны Польши Антонии Мацеревич обвинил бывшего премьер-министра страны и нынешнего президента Евросовета Дональда Туска в «незаконной сделке» с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Польское Радио.

По словам Мацеровича, Туск умышленно не проводил расследование авиакатастрофы под Смоленском, поскольку имел договоренности с российской стороной.

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«Премьер Дональд Туск заключил незаконную сделку с Владимиром Путиным в ущерб Польше и за это он должен нести уголовную ответственность. Ни одна должность в польской или евросоюзной организации не освобождает от ответственности за такие серьезные преступления как те, в которых подозревается Дональд Туск», - сказал Мацеревич.

Ранее сообщалось, что Польша подаст в Гаагский суд против России из-за катастрофы под Смоленском.

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