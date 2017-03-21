Литва ответила Лукашенко на «подготовку боевиков»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ответил на обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что в стране могли готовить вооруженных провокаторов, передет BNS.

Ранее Лукашенко заявил о задержании боевиков. По его словам, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. Деньги якобы шли через Польшу и Литву.

«Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления», - сказал Линкявичюс, назвав слова Лукашенко «высосанными из пальца небылицами».

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Министр также призвал власти Беларуси прекратить искусственный поиск врагов за рубежом и внутри страны. По его словам, в Литве наблюдают за происходящими в Беларуси задержаниями.

«Надеемся, что мы не вернемся к ситуации, когда в Беларуси были политические заключенные», - резюмировал он.

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