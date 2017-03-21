Во Франции главе МВД пришлось уйти в отставку из-за скандала с дочерьми

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Французский министр внутренних дел Брюно Ле Ру после аудиенции у президента Франсуа Олланда объявил об уходе в отставку.

«Я подал прошение об уходе в отставку. Я не могу допустить, чтобы какие-либо подозрения бросали тень на деятельность правительства», — сказал чиновник.

Отставка последовала менее чем через сутки после скандала, вызванного сообщением телеканала TMC. Он передал, что с 2009 по 2016 год обе дочери министра, который до недавнего времени был депутатом Национального собрания и даже возглавлял фракцию правящей Соцпартии, работали в его парламентском секретариате по более чем 10 временным контрактам, получив 55 тыс. евро.

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По данным телевизионщиков, Ле Ру принял на работу детей, когда им было всего 15 и 16 лет.

«Более того, одновременно с работой в парламенте девушки проходили стажировки в других местах», — сообщает ТАСС, уточняя, что старшая дочь политика в это время стажировалась за границей.


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