В Нидерландах объявили официальные итоги выборов в парламент

Избирательный совет Голландии огласил окончательные результаты выборов депутатов.

Повторный подсчет голосов подтвердил победу Народной партии за свободу и демократию (VVD) во главе с премьер-министром Марком Рютте. Его партия получила 33 из 150 мест в Госсовете.

Второе место (20 мандатов) получила правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса.

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«Христианско-демократический призыв» (CDA) и «Демократы-66» (D-66) обзавелись 19 креслами каждая.

«Зеленые левые» и Социалистическая партия набрали по 14 мандатов; Партия труда (PvdA) — 9; «Христианский союз» (CU) и Партия защиты животных (PvdD) — по 5; 50PLUS — 4; Реформатская партия (SGP) — 3; DENK — 3; «Форум за демократию» (FvD) — 2.

VVD уже начала переговоры о составе коалиционного правительства. При этом с представителями антимигрантсткой партии Вилдерса победители пока не вели никаких переговоров, пишет «Коммерсант».

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